LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden in DIRETTA: inizia la gara, Alex Vinatzer parte con il n.12 (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI ST. ANTON ALLE 11.30 I pettorali di partenza dello Slalom maschile 10.31 53?92 per lo svizzero, che è sembrato piuttosto macchinoso sul muro conclusivo. Ora il francese Pinturault. 10.30 iniziato lo Slalom di Adelboden con lo svizzero Ramon Zenhaeusern. Cielo terso in Svizzera, non c’è una nuvola. 10.29 Ci siamo, Zenhaeusern al cancelletto di partenza. 10.25 La pista è dura e consentirà buoni tempi anche ai pettorali alti. I primi a scendere, però, beneficeranno di quella polverina di neve che assicura un maggiore grip. Un piccolo vantaggio per Zenhaeusern e Pinturault. 10.22 La classifica di Slalom è capeggiata ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI ST. ANTON ALLE 11.30 I pettorali dinza dellomaschile 10.31 53?92 per lo svizzero, che è sembrato piuttosto macchinoso sul muro conclusivo. Ora il francese Pinturault. 10.30to lodicon lo svizzero Ramon Zenhaeusern. Cielo terso in Svizzera, non c’è una nuvola. 10.29 Ci siamo, Zenhaeusern al cancelletto dinza. 10.25 La pista è dura e consentirà buoni tempi anche ai pettorali alti. I primi a scendere, però, beneficeranno di quella polverina di neve che assicura un maggiore grip. Un piccolo vantaggio per Zenhaeusern e Pinturault. 10.22 La classifica diè capeggiata ...

Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ dello slalom speciale #Adelboden 2021 #scialpinomaschile - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Adelboden in DIRETTA: azzurri in cerca di riscatto Vinatzer deve attaccare - #alpino… - RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI (LA2 o HbbTV, e streaming): ?????? 15h35 Sci di fondo: Tour de Ski dalla Val di Fiemme… - RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI (LA2 o HbbTV, e streaming): ?????? 12h45 Sci di fondo: Tour de Ski dalla Val di Fiemme… - RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI (LA2 o HbbTV, e streaming): ?????? 10h30 Sci alpino: CdM da Adelboden Slalom maschile p… -