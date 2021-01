Governo, Gualtieri: 'Una crisi sarebbe incomprensibile' (Di domenica 10 gennaio 2021) Una crisi di Governo 'sarebbe incomprensibile'. Lo dice al Corriere della Sera, il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. 'Il dialogo con i partiti di maggioranza è stato molto utile perché ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 10 gennaio 2021) Unadi'. Lo dice al Corriere della Sera, il ministro dell'Economia, Roberto. 'Il dialogo con i partiti di maggioranza è stato molto utile perché ha ...

