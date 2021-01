GF Vip, Samantha De Grenet: tutte le pubblicità (Di domenica 10 gennaio 2021) Oltre 30 anni da modella, presentatrice e showgirl ed anche tanti spot che costellano la sua carriera. Non solo quindi la “regina del gorgonzola” come le ha urlato contro Antonella Elia La De Grenet ha pubblicizzato, anche la pasta, il cioccolato e anche il deodorante. Ma anche la Elia ha poco da criticare: anche lei in spot pubblicitari… di pannoloni GF Vip, De Grenet: ecco Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 10 gennaio 2021) Oltre 30 anni da modella, presentatrice e showgirl ed anche tanti spot che costellano la sua carriera. Non solo quindi la “regina del gorgonzola” come le ha urlato contro Antonella Elia La Deha pubblicizzato, anche la pasta, il cioccolato e anche il deodorante. Ma anche la Elia ha poco da criticare: anche lei in spot pubblicitari… di pannoloni GF Vip, De: ecco Articolo completo: dal blog SoloDonna

infoitcultura : Scontro Samantha De Grenet contro Antonella Elia: Ecco le fazioni vip - gelsoeloto : Non so se sbaglio ma la snob Capriotti ha schifato l'anatra cucinata da MTR?O è stata Samantha? Chiunque sia cmq g… - infoitcultura : GF Vip, accuse per Samantha De Grenet: “Cosa rischia” - EireenViolet : Grande Fratello,'ci mancava la neg***a cicc***a.' Samantha De Grenet, finisce in rissa: chi fanno entrare nella cas… - infoitcultura : Anticipazioni GF Vip: Samantha De Grenet, confronto con un’influencer -