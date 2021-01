Fiorentina-Cagliari 1-0 | Godin | “Sono deluso | perso una partita importante”

Leggi su sportface

(Di domenica 10 gennaio 2021) “per averunaper noi. Abbiamo cercato di vincerla, abbiamo avuto occasioni ma non siamo riusciti a portare a casa i punti. Anche un pareggio sarebbe andato bene, a volte èguadagnare punti su ogni campo“.queste le parole di Diego, difensore delai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta contro la. “Paura di retrocedere? No, ma di certo dobbiamo occuparci di questa situazione. Ovviamente siamo preoccupati perché non vinciamo da due mesi. Dobbiamo lavorare di più, non conosco un’altra strada per uscire da questa situazione. Noi siamo con il mister, dobbiamo creare un ambiente positivo tutti insieme anche se è difficile quando non arrivano ...