Esclusiva: Scamacca, la Juve lavora per un prestito di 18 mesi con obbligo. Le alternative (Di domenica 10 gennaio 2021) Gianluca Scamacca è stato accostato alla Juve per la prima volta a fine dicembre dalla “Gazzetta dello Sport”, come possibile soluzione alternativa a Morata, un investimento per il futuro considerate le grandi qualità dell’attaccante classe 1999. A questo punto si può dire che Scamacca difficilmente resterà al Genoa: è di proprietà del Sassuolo e gli eccellenti rapporti tra i due club possono fare la differenza. Scamacca è molto apprezzato dal Milan, che però ha deciso di non fare l’operazione in queste settimane, anche da Fiorentina e Roma che però non possono muoversi perché vogliono dare fiducia al titolare (Vlahovic) oppure hanno già un reparto offensivo al completo (Dzeko e Borja Mayoral). Nelle ultime ore ci hanno pensato anche Bologna e Parma, ma le garanzie che può dare la Juve sono ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 gennaio 2021) Gianlucaè stato accostato allaper la prima volta a fine dicembre dalla “Gazzetta dello Sport”, come possibile soluzione alternativa a Morata, un investimento per il futuro considerate le grandi qualità dell’attaccante classe 1999. A questo punto si può dire chedifficilmente resterà al Genoa: è di proprietà del Sassuolo e gli eccellenti rapporti tra i due club possono fare la differenza.è molto apprezzato dal Milan, che però ha deciso di non fare l’operazione in queste settimane, anche da Fiorentina e Roma che però non possono muoversi perché vogliono dare fiducia al titolare (Vlahovic) oppure hanno già un reparto offensivo al completo (Dzeko e Borja Mayoral). Nelle ultime ore ci hanno pensato anche Bologna e Parma, ma le garanzie che può dare lasono ...

