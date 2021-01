Danilo-Ramsey-Ronaldo, tre punti pesanti per la Juve (3-1). Il Sassuolo si arrende in 10 (Di domenica 10 gennaio 2021) Tre punti pesanti per la Juve arrivati al 37’ st grazie a Ramsey bravo a farsi trovare pronto su assist di Frabotta dalla sinistra. In pieno recupero il 3-1 di Ronaldo che si è fatto perdonare due precedenti errori clamorosi sotto porta. Una partita sofferta per la Juve, che con questa vittoria sale al quarto posto a quota 33, malgrado un secondo tempo giocato in superiorità numerica per un tempo, dopo l’espulsione di Obiang. La Juve ha sbloccato con un eurogol di Danilo al 5’ st, siluro imprendibile. Ma il Sassuolo ha giocato con personalità e mentalità malgrado l’uomo in meno, raggiungendo il momentaneo pareggio con Defrel al 13’ su assist di Traorè. Nel finale i gol di Ramsey e Ronaldo. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 gennaio 2021) Treper laarrivati al 37’ st grazie abravo a farsi trovare pronto su assist di Frabotta dalla sinistra. In pieno recupero il 3-1 diche si è fatto perdonare due precedenti errori clamorosi sotto porta. Una partita sofferta per la, che con questa vittoria sale al quarto posto a quota 33, malgrado un secondo tempo giocato in superiorità numerica per un tempo, dopo l’espulsione di Obiang. Laha sbloccato con un eurogol dial 5’ st, siluro imprendibile. Ma ilha giocato con personalità e mentalità malgrado l’uomo in meno, raggiungendo il momentaneo pareggio con Defrel al 13’ su assist di Traorè. Nel finale i gol di. Foto: ...

