Covid, possibile zona bianca per le Regioni virtuose: riapre tutto con indice Rt inferiore a 0,50? (Di domenica 10 gennaio 2021) I prossimi mesi saranno sicuramente molto duri per quanto riguarda il Coronavirus. Per questo motivo il Governo ha deciso di prorogare l’emergenza Covid fino al 31 luglio, con la speranza di uscirne durante l’estate. Intanto il Governo è al lavoro per il nuovo DPCM che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe riservare maggiori strette, con la L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) I prossimi mesi saranno sicuramente molto duri per quanto riguarda il Coronavirus. Per questo motivo il Governo ha deciso di prorogare l’emergenzafino al 31 luglio, con la speranza di uscirne durante l’estate. Intanto il Governo è al lavoro per il nuovo DPCM che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe riservare maggiori strette, con la L'articolo

Corriere : «Lei è positivo al Covid, stia in quarantena»: ma non ha fatto nessun test. Decine di segnalazioni - RobertoBurioni : La Befana ci ha fatto il regalo: autorizzato dall'EMA anche il vaccino Moderna contro COVID-19. Un'altra arma effic… - RobertoBurioni : Finalmente! Giovedì 7 verrò vaccinato qui al @SanRaffaeleMI contro COVID-19. Grazie a tutti i volontari, ricercato… - CandGianni : @Ciribini Ora le diranno che si sono contagiati in casa, bisogna vedere se per Covid o con Covid e così via. I dati… - marguerrini : @RobertoBurioni Possibile che girino ancora indisturbate queste truffe? C'è chi spaccia normali lampadine a LED com… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid possibile Covid-19, Moretti (PD): “Vaccinare il prima possibile studenti e personale scolastico” Orizzonte Scuola Nuovo DPCM 16 gennaio, in arrivo nuove strette: si valuta entrata automatica in zona rossa

Una novità, invece, potrebbe essere la zona bianca che, secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe scattare in caso di indice Rt inferiore a 0,50.

Dpcm, verso una nuova stretta dal 16 gennaio: zona rossa con 250 casi ogni 100mila abitanti

Dopo aver modificato la soglia dell'Rt che fa scattare la zona rossa (Rt a 1,25) e la zona arancione (Rt a 1) l'Iss ha proposto di rivedere il parametro dell'incidenza settimanale: se è superiore a 25 ...

Una novità, invece, potrebbe essere la zona bianca che, secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe scattare in caso di indice Rt inferiore a 0,50.Dopo aver modificato la soglia dell'Rt che fa scattare la zona rossa (Rt a 1,25) e la zona arancione (Rt a 1) l'Iss ha proposto di rivedere il parametro dell'incidenza settimanale: se è superiore a 25 ...