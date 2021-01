Calciomercato Sassuolo, dai rinnovi dei big a Bourabia in uscita: le strategie (Di domenica 10 gennaio 2021) Di solito è già difficile operare (e bene) durante le sessioni di mercato invernale, figuriamoci farlo nel periodo storico nel quale ci troviamo. Il Calciomercato del Sassuolo dipenderà tanto dalle uscite: cessioni che saranno strettamente legate alle entrate. Regola che vale anche in casa degli emiliani. Stiamo parlando di Mehdi Bourabia, il centrocampista neroverde ha fatto trapelare che non è contento del suo impiego fin qui in stagione e perciò potrebbe partire. E potrebbe non andare troppo lontano dall’Emilia-Romagna: il Cagliari di un traballante Eusebio Di Francesco sarebbe molto interessato ad un suo ingaggio. Bourabia, occhio al Cagliari: Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista classe ’91 piace a molte squadre della nostra Serie A e non è esclusa una sua partenza lampo già nelle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 gennaio 2021) Di solito è già difficile operare (e bene) durante le sessioni di mercato invernale, figuriamoci farlo nel periodo storico nel quale ci troviamo. Ildeldipenderà tanto dalle uscite: cessioni che saranno strettamente legate alle entrate. Regola che vale anche in casa degli emiliani. Stiamo parlando di Mehdi, il centrocampista neroverde ha fatto trapelare che non è contento del suo impiego fin qui in stagione e perciò potrebbe partire. E potrebbe non andare troppo lontano dall’Emilia-Romagna: il Cagliari di un traballante Eusebio Di Francesco sarebbe molto interessato ad un suo ingaggio., occhio al Cagliari: Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista classe ’91 piace a molte squadre della nostra Serie A e non è esclusa una sua partenza lampo già nelle ...

