Apple | Google e Amazon cancellano Parler dai loro server L' app di Trump rischia di sparire

(Di domenica 10 gennaio 2021) Non c’è pace per Donald. Dopo la decisione di Twitter di chiudere a tempo indeterminato il suo profilo,hanno deciso di scagliarsi contro, il social più utilizzato dalla sua base elettorale. Mentre le prime due hanno semplicemente rimosso la piattaforma daiapp store, la società di Jeff Bezos l’ha espulsa dal suo servizio di web hosting, dopo le ripetute violazioni delle sue regole. Novantotto, per la precisione.ha infatti inviato una lettera ai vertici del social network dove li elencava uno ad uno, spiegando che l’azienda offre servizi a clienti di qualsiasi colore politico ma non può tollerare l’impossibilità (o la non volontà) di cancellare determinati commenti. Stessa giustificazione fornita da ...