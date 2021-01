Trump, il Congresso verso il secondo impeachment: ecco cosa può succedere. Dal “processo lampo” ai tempi delle Camere (Di sabato 9 gennaio 2021) I democratici hanno già avvertito che lunedì partirà alla Camera il procedimento per la messa in stato d’accusa di Donald Trump, dopo l’assalto al Congresso del 6 gennaio, che lui stesso ha fomentato durante un comizio alla Casa Bianca. Sempre a meno che il tycoon non decida di dimettersi prima. Un’ipotesi che al momento è ritenuta improbabile, così come il ricorso di Mike Pence al 25° emendamento per destituirlo. Ma se la Camera la prossima settimana voterà il secondo impeachment nei confronti del presidente uscente, il Senato non potrà accogliere gli articoli contro Trump prima del 19 gennaio, cioè alla vigilia dell’insediamento di Joe Biden, cosa che significherebbe che il processo potrebbe iniziare dopo la fine del mandato di The Donald. È quanto emerge da un memo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) I democratici hanno già avvertito che lunedì partirà alla Camera il procedimento per la messa in stato d’accusa di Donald, dopo l’assalto aldel 6 gennaio, che lui stesso ha fomentato durante un comizio alla Casa Bianca. Sempre a meno che il tycoon non decida di dimettersi prima. Un’ipotesi che al momento è ritenuta improbabile, così come il ricorso di Mike Pence al 25° emendamento per destituirlo. Ma se la Camera la prossima settimana voterà ilnei confronti del presidente uscente, il Senato non potrà accogliere gli articoli controprima del 19 gennaio, cioè alla vigilia dell’insediamento di Joe Biden,che significherebbe che ilpotrebbe iniziare dopo la fine del mandato di The Donald. È quanto emerge da un memo ...

