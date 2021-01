Tempesta di neve in Spagna e Madrid. Obbligo di catene montate nella capitale. Esercito in aiuto (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempesta di neve in Spagna. Immagini di redazione.Madrid di diramato l’ordine di circolare in centro città esclusivamente con catene montate. Il sindaco della capitale spagnola ha chiesto l’intervento dell’Esercito: la città è paralizzata. Centinaia di automobilisti sono ancora bloccati da oltre 12 ore nelle autostrade attorno alla capitale, mentre fuori infuria una Tempesta di neve con vento fortissimo, temperatura sottozero. Il traffico è bloccato anche nelle principali strade della capitale spagnola, nonostante l’intervento degli spazzaneve. È pressoché impossibile mettersi in viaggio. Madrid non è di certo pronta a subire un attacco così ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 9 gennaio 2021)diin. Immagini di redazione.di diramato l’ordine di circolare in centro città esclusivamente con. Il sindaco dellaspagnola ha chiesto l’intervento dell’: la città è paralizzata. Centinaia di automobilisti sono ancora bloccati da oltre 12 ore nelle autostrade attorno alla, mentre fuori infuria unadicon vento fortissimo, temperatura sottozero. Il traffico è bloccato anche nelle principali strade dellaspagnola, nonostante l’intervento degli spazza. È pressoché impossibile mettersi in viaggio.non è di certo pronta a subire un attacco così ...

