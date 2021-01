Roma, l'agente di El Shaarawy in Cina per trattare la rescissione (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma - La Roma è alla ricerca di un attaccante per rinforzare la rosa nel mercato di gennaio e dare a Fonseca più scelte nel reparto. Visti i numerosi impegni ravviCinati, Tiago Pinto vuole un altro ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 9 gennaio 2021)- Laè alla ricerca di un attaccante per rinforzare la rosa nel mercato di gennaio e dare a Fonseca più scelte nel reparto. Visti i numerosi impegni ravviti, Tiago Pinto vuole un altro ...

Pixty3 : RT @PaolinoNapolit7: Ex Agente CIA Bradley JOHNSON: “La frode elettorale USA è stata diretta da Roma” Alcuni esponenti politici italiani s… - ROMANODEROMA11 : RT @AliprandiJacopo: ??Il fratello/agente di El Shaarawy si trova a Shanghai per trattare la rescissione del contratto con lo Shenhua. L'at… - AntonioAltieri5 : RT @AliprandiJacopo: ??Il fratello/agente di El Shaarawy si trova a Shanghai per trattare la rescissione del contratto con lo Shenhua. L'at… - sportli26181512 : #Roma, l'agente di El Shaarawy in Cina per trattare la rescissione: Il fratello dell'attaccante è in pressing con l… - AliprandiJacopo : ??Il fratello/agente di El Shaarawy si trova a Shanghai per trattare la rescissione del contratto con lo Shenhua. L… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma agente Roma, l'agente di El Shaarawy in Cina per trattare la rescissione Corriere dello Sport.it CdS - Da Lukaku fino a Vidal: Inter, tre novità di formazione con la Roma

E questo significa che Big Rom partirà dal 1' domani con la Roma. Come confermato anche dall’allenamento di ieri, la contrattura alla coscia destra rimediata da Romelu Lukaku con il Crotone è stata de ...

Ancora viva la pista Milik

Non è totalmente chiuso il fronte Milik per la Roma. Nei giorni scorsi, secondo quanto raccolto da Il Tempo, da Trigoria sarebbe partita una telefonata verso il procuratore del ...

E questo significa che Big Rom partirà dal 1' domani con la Roma. Come confermato anche dall’allenamento di ieri, la contrattura alla coscia destra rimediata da Romelu Lukaku con il Crotone è stata de ...Non è totalmente chiuso il fronte Milik per la Roma. Nei giorni scorsi, secondo quanto raccolto da Il Tempo, da Trigoria sarebbe partita una telefonata verso il procuratore del ...