Ospedale del mare, rilievi di tecnici della Procura e pompieri sulla voragine (Di sabato 9 gennaio 2021) I periti nominati dalla Procura della Repubblica di Napoli stanno effettuando da stamattina i primi rilievi nella maxi voragine che si e’ aperta ieri nel parcheggio dell’Ospedale del mare di Ponticelli dopo un’implosione della parte sotterranea. La Procura ha infatti aperto un fascicolo con l’ipotesi al momento di disastro colposo. Perizie e consulenze tecniche serviranno a individuare eventuali responsabilita’ nel crollo di ieri. I vigili del fuoco lavorano da ieri per mettere in sicurezza l’area e far proseguire senza problemi ulteriori il lavoro dell’Ospedale. Verifiche sono in corso anche per evitare l’eventuale ripetersi del fenomeni. Intanto all’Ospedale e’ tornata l’acqua corrente che ieri si era interrotta: i ... Leggi su ildenaro (Di sabato 9 gennaio 2021) I periti nominati dallaRepubblica di Napoli stanno effettuando da stamattina i priminella maxiche si e’ aperta ieri nel parcheggio dell’deldi Ponticelli dopo un’implosioneparte sotterranea. Laha infatti aperto un fascicolo con l’ipotesi al momento di disastro colposo. Perizie e consulenze tecniche serviranno a individuare eventuali responsabilita’ nel crollo di ieri. I vigili del fuoco lavorano da ieri per mettere in sicurezza l’area e far proseguire senza problemi ulteriori il lavoro dell’. Verifiche sono in corso anche per evitare l’eventuale ripetersi del fenomeni. Intanto all’e’ tornata l’acqua corrente che ieri si era interrotta: i ...

