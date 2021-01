Open Arms, la difesa di Salvini: “Linea condivisa da Conte e ministri” (Di sabato 9 gennaio 2021) ROMA – La gestione dell’episodio “di immigrazione irregolare” che vede coinvolta Open Arms “costituiva attuazione della linea di Governo condivisa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministri competenti, secondo quanto concordato nel “Contratto per il governo del cambiamento” sottoscritto dalle forze di maggioranza dell’epoca. Tale linea prevede il raggiungimento di un accordo di redistribuzione dei migranti tra gli Stati membri dell’Unione europea come fase prodromica al successivo sbarco”. E’ uno dei punti della difesa del leader della Lega Matteo Salvini, nel processo in corso a Palermo, in cui Salvini e’ accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver negato da ministro dell’Interno l’approdo a Lampedusa alla nave Open Arms. Leggi su dire (Di sabato 9 gennaio 2021) ROMA – La gestione dell’episodio “di immigrazione irregolare” che vede coinvolta Open Arms “costituiva attuazione della linea di Governo condivisa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministri competenti, secondo quanto concordato nel “Contratto per il governo del cambiamento” sottoscritto dalle forze di maggioranza dell’epoca. Tale linea prevede il raggiungimento di un accordo di redistribuzione dei migranti tra gli Stati membri dell’Unione europea come fase prodromica al successivo sbarco”. E’ uno dei punti della difesa del leader della Lega Matteo Salvini, nel processo in corso a Palermo, in cui Salvini e’ accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver negato da ministro dell’Interno l’approdo a Lampedusa alla nave Open Arms.

