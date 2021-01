Le dichiarazioni post partita di Milan-Torino dei due allenatori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 10 gennaio 2021) Con un grande primo tempo e un secondo tempo di controllo ilha battuto senza troppi problemi il. Il 2-0 finale premia i rossoneri, che si lasciano subito alle spalle il KO interno contro la Juventus. Dopo 4 risultati utili consecutivi invece il Toro torna a perdere, dimostrando comunque ancora una volta di essere in fase di guarigione. Di seguito . COME HANNO COMMENTATO LAIN DUE TECNICI? Ildiè stato caratterizzato dalle dichiarazione dei due, Pioli e Giampaolo. Il mister dei padroni di casa è soddisfatto chiaramente dal successo ottenuto dai suoi, ma molto arrabbiato per le troppe ammonizioni comminate ai suoi calciatori durante la. Giampaolo invece è ...