JBL Bar 5 0 MultiBeam | la nuova soundbar per un cinema in casa

Leggi su tuttotek

(Di sabato 9 gennaio 2021) Durante l’evento Harman ExPlore, JBL ha presentato unain grado di trasportare ildentro le nostre case: la Bar 5.0Proprio in occasione dell’evento Harmen ExPlore, JBL ha presentato unache, a detta loro, sarà in grado di trasportare non solo il, ma anche il teatro ed ogni altra forma di spettacolo nelle nostre case. La JBL Bar 5.0, ultima arrivata tra lediJBL, offrirà un’esperienza sonora surround 3D anche grazie alla prima implementazione di Virtual Dolby Atmos in assoluto. Qualche dettaglio tecnico dellaarrivata La parola d’ordine dell’azienda, da sempre, è semplicità. Si tratta di unaall-in-one. Assolutamente compatta, adatta ...