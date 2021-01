Il Genoa si rilancia: Zajc e Destro stendono il Bologna a Marassi. Furia Mihajlovic: "Giocato in un campo di patate, una vergogna" (Di sabato 9 gennaio 2021) Vittoria casalinga del Genoa che batte 2-0 il Bologna di Sinisa Mihajlovic grazie ad un gol per tempo di Zajc e Destro. La cura Ballardini dimostra di funzionare e il Grifone conquista tre punti preziosi, sette in tutto sotto la nuova gestione e prova ad allungare sulle avversarie in piena lotta salvezza. La squadra di Mihajlovic resta ferma a quota 17 punti: gli emiliani, all'ottava sconfitta stagionale, non riescono, ancora una volta, a trovare la vittoria e ad invertire il trend negativo. Sul match ha pesato anche il pessimo stato del terreno di gioco. A fine partita, il tecnico dei felsinei, Sinisa Mihajlovic è stato molto duto: " Si è Giocato su un campo di patate, è una vergogna per ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Vittoria casalinga delche batte 2-0 ildi Sinisagrazie ad un gol per tempo di. La cura Ballardini dimostra di funzionare e il Grifone conquista tre punti preziosi, sette in tutto sotto la nuova gestione e prova ad allungare sulle avversarie in piena lotta salvezza. La squadra diresta ferma a quota 17 punti: gli emiliani, all'ottava sconfitta stagionale, non riescono, ancora una volta, a trovare la vittoria e ad invertire il trend negativo. Sul match ha pesato anche il pessimo stato del terreno di gioco. A fine partita, il tecnico dei felsinei, Sinisaè stato molto duto: " Si èsu undi, è unaper ...

