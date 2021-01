Gasperini: «Siamo entrati nel campionato. Gomez? Non si adattava e ho dovuto fare una scelta» (Di sabato 9 gennaio 2021) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Benevento. Le sue parole Gian Piero Gaseprini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Benevento. Le sue parole. MATCH – «Quando è così l’Atalanta fa dei bei risultati. Abbiamo giocato bene il primo tempo senza mai subire situazioni pericolose. Nella ripresa i giocatori sono stati bravissimi a non scomporsi nonostante il gol subito. Sappiamo che se arriviamo vicino all’area di rigore abbiamo tante possibilità di fare gol» ILICIC – «La qualità dei giocatori alza il livello delle possibilità di vincere le partite. Lui è straordinario, così come anche Toloi, Muriel…Abbiamo tante frecce e quando ci proponiamo in attacco così sappiamo di poter far male. È un bel momento per noi». ILICIC E MURIEL – «Chi è più ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Benevento. Le sue parole Gian Piero Gaseprini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Benevento. Le sue parole. MATCH – «Quando è così l’Atalanta fa dei bei risultati. Abbiamo giocato bene il primo tempo senza mai subire situazioni pericolose. Nella ripresa i giocatori sono stati bravissimi a non scomporsi nonostante il gol subito. Sappiamo che se arriviamo vicino all’area di rigore abbiamo tante possibilità digol» ILICIC – «La qualità dei giocatori alza il livello delle possibilità di vincere le partite. Lui è straordinario, così come anche Toloi, Muriel…Abbiamo tante frecce e quando ci proponiamo in attacco così sappiamo di poter far male. È un bel momento per noi». ILICIC E MURIEL – «Chi è più ...

