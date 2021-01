Francesco Oppini: “Ho comprato casa ma non grazie al Grande Fratello. Con quello non ti arricchisci” (Di sabato 9 gennaio 2021) Una casa nuova. E un progetto: quello di andare a convivere e di avere un figlio con la fidanzata, Cristina Tomasini. Francesco Oppini lascia la casa di mamma Alba ma al settimanale Nuovo racconta: “Ho comprato la casa grazie all’aiuto di mia madre e ai sacrifici che faccio da vent’anni. Non è stato il Grande Fratello Vip a farmi comprare la casa. Sicuramente parteciparvi dà una mano, ma non ti arricchisce. Per fortuna ho un lavoro che mi dà anche una certa soddisfazione economica”. Ma per il figlio di Alba Parietti ci sarà anche un impegno televisivo nella prossima stagione di Tiki Taka. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Unanuova. E un progetto:di andare a convivere e di avere un figlio con la fidanzata, Cristina Tomasini.lascia ladi mamma Alba ma al settimanale Nuovo racconta: “Holaall’aiuto di mia madre e ai sacrifici che faccio da vent’anni. Non è stato ilVip a farmi comprare la. Sicuramente parteciparvi dà una mano, ma non ti arricchisce. Per fortuna ho un lavoro che mi dà anche una certa soddisfazione economica”. Ma per il figlio di Alba Parietti ci sarà anche un impegno televisivo nella prossima stagione di Tiki Taka. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

