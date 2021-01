Esplosione a Castelfiorentino | è stato un grosso petardo | uomo perde una mano

MaxBraz1 : RT @qn_lanazione: Esplosione a Castelfiorentino: è stato un grosso petardo, uomo ferito, interviene Pegaso - qn_lanazione : Esplosione a Castelfiorentino: è stato un grosso petardo, uomo ferito, interviene Pegaso -

E' rimasto gravemente ferito un uomo a Castelfiorentino in seguito all'esplosione di un petardo. Nel pomeriggio di oggi, sabato 9 gennaio 2021, una pattuglia dei Carabinieri e personale del 118 sono i ...Gli è esploso un petardo in mano mentre si trovava in piazza Grandi a Castelfiorentino. Paura nella cittadina nel pomeriggio di oggi (9 gennaio). L’esplosione, infatti, è stata udita anche a distanza ...