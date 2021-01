Conte | “Ben vengano le squadre forti | all’Inter servono fatti e non parole”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 9 gennaio 2021) Antonioha esaltato la Roma alla vigilia della sfida di domani: “E’ forte, sta facendo molto bene, può giocarcela per lo scudetto e per un posto in Champions. Abbiamo partite difficili consecutive, contro lel’Inter potrà misurare la sua ambizione e la sua forza. I giudizi saranno condizionati dal risultato, io invoglio vedere il risultato. Giocheremo le prossime partite contro dueche lotteranno per un posto in Champions e per lo scudetto.e non. Perché facciamo meglio nei secondi tempi? Non so se esiste una spiegazione, l’anno scorso era il contrario. L’approccio è sempre giusto, anche contro la Samp: abbiamo dominato e poi siamo andati sotto di due gol. Della questione Eriksen e delle voci sulla ...