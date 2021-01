Berrettini-Kuzmanov in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Antalya 2021 (Di sabato 9 gennaio 2021) Matteo Berrettini è opposto Dimitar Kuzmanov al secondo turno dell’Atp di Antalya 2021. Il romano ha esordito nel migliore dei modi nel torneo turco, battendo in due rapidi parziali il padrone di casa Kirkin. Ora si trova di fronte il bulgaro Kuzmanov, proveniente dal successo contro Djere. La partita non sarà visibile in televisione e nemmeno in streaming vista la mancanza di copertura tv: Berrettini scenderà in campo domenica 10 gennaio come secondo match dalle ore 9:00 italiane (dopo Fognini-Chardy). Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti, cronache e curiosità da Antalya. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) Matteoè opposto Dimitaral secondo turno dell’Atp di. Il romano ha esordito nel migliore dei modi nel torneo turco, battendo in due rapidi parziali il padrone di casa Kirkin. Ora si trova di fronte il bulgaro, proveniente dal successo contro Djere. La partita non sarà visibile in televisione e nemmeno invista la mancanza di copertura tv:scenderà in campo domenica 10 gennaio come secondo match dalle ore 9:00 italiane (dopo Fognini-Chardy). Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti, cronache e curiosità da. SportFace.

