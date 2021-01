Assembramento di Lucca: in centinaia senza mascherina. Scatta la caccia ai trasgressori (video) (Di sabato 9 gennaio 2021) La musica alta, i cocktail e centinaia di ragazzi affollati senza mascherina. Sono le immagini che in queste ore stanno circolando sui social e che immortalano un maxi Assembramento nei pressi del Portone dei Borghi, nel cuore di Lucca. “Un comportamento inqualificabile – ha commentato con un post su facebook il sindaco, Alessandro Tambellini – in queste immagini, che da ieri sera rimbalzano sui social e sulle chat di chiunque e che a breve arriveranno anche su tutti i media nazionali, portando Lucca alla ribalta per una cosa vergognosa, ciò che manca è il rispetto. Ciò che invece abbonda è la stupidità”. “Rispetto per chi lavora e penso soprattutto ai gestori dei locali, che sono arrivati a dissociarsi dai loro stessi avventori per prendere le distanze da quanto è avvenuto. Ma anche ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 gennaio 2021) La musica alta, i cocktail edi ragazzi affollati. Sono le immagini che in queste ore stanno circolando sui social e che immortalano un maxinei pressi del Portone dei Borghi, nel cuore di. “Un comportamento inqualificabile – ha commentato con un post su facebook il sindaco, Alessandro Tambellini – in queste immagini, che da ieri sera rimbalzano sui social e sulle chat di chiunque e che a breve arriveranno anche su tutti i media nazionali, portandoalla ribalta per una cosa vergognosa, ciò che manca è il rispetto. Ciò che invece abbonda è la stupidità”. “Rispetto per chi lavora e penso soprattutto ai gestori dei locali, che sono arrivati a dissociarsi dai loro stessi avventori per prendere le distanze da quanto è avvenuto. Ma anche ...

