Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2021 ore 09 | 15

(Di venerdì 8 gennaio 2021)DEL 7 GENNAIOORE 09:05 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO DISAGI SULLA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI PRATICA DI MARE IN DIREZIONE; INCOLONNAMENTI DA POMEZIA CON RIPERCUSSIONI SU VIA DI PRATICA PASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELL A24TERAMO SI STA IN CODA TRA LE USCITE PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN ENTRATA VERSO IL CENTRO ALTRI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA DA LA STORTA A TOMBA DI NERONE FLAMINA DAL RACCORDO A VIA DI DUE PONTI E SULLA COLOMBO DA VIALE CARLO LEVI AL PALASPORT TUTTO VERSO IL CENTRO INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID19 ANCORA IN CORSO, RIMANGONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CONFERMATO IL ...