Uomini e Donne, oggi: Beatrice lascia lo studio in lacrime, Roberta e Riccardo complici (Di venerdì 8 gennaio 2021) Continuano i colpi di scena a Uomini e Donne, Beatrice vedendo l'esterna di Davide e Chiara reagisce male e lascia la studio Si conclude oggi la settimana di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nella puntata di ieri Gemma Galgani e Maurizio al centro dello studio hanno parlato della loro frequentazione, come sempre non sono mancate le critiche. Gianni Sperti sostiene la frequentazione tra la dama torinese e Maurizio, Tina Cipollari invece non crede che l'interesse sia reale. In studio sono tornati Sossio Aruta e Ursula Bennardo a sorpresa, una delle coppie più amate nate in passato al Trono Over di Uomini e Donne. Riccardo ...

