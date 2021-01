Unicredit, Mps e le nozze di Stato. La versione di Sileoni (Fabi) (Di venerdì 8 gennaio 2021) La politica, ancora una volta, entra in banca. Non è sempre un bene, ma non è detto che sia sempre un male. Le possibili nozze tra Unicredit e Mps se e quando saranno, porteranno la firma del palazzo. Le vuole il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri ma non le vogliono i grandi soci di Unicredit. Leonardo Del Vecchio, azionista all’1,9% e le Fondazioni, Cariverona e Crt. Un blocco che vale il 5,36 del capitale, pronto a ostacolare un matrimonio a detta degli stessi dal sapore troppo politico e poco industriale. Un mese e mezzo fa, la prima vittima eccellente del piano del governo, il ceo Jean-Paul Mustier, che ha salutato la banca milanese sull’onda di un progetto mai veramente condiviso, che passa attraverso una ricapitalizzazione di 2 miliardi. Formiche.net ne ha parlato con Lando Sileoni, numero uno della ... Leggi su formiche (Di venerdì 8 gennaio 2021) La politica, ancora una volta, entra in banca. Non è sempre un bene, ma non è detto che sia sempre un male. Le possibilitrae Mps se e quando saranno, porteranno la firma del palazzo. Le vuole il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri ma non le vogliono i grandi soci di. Leonardo Del Vecchio, azionista all’1,9% e le Fondazioni, Cariverona e Crt. Un blocco che vale il 5,36 del capitale, pronto a ostacolare un matrimonio a detta degli stessi dal sapore troppo politico e poco industriale. Un mese e mezzo fa, la prima vittima eccellente del piano del governo, il ceo Jean-Paul Mustier, che ha salutato la banca milanese sull’onda di un progetto mai veramente condiviso, che passa attraverso una ricapitalizzazione di 2 miliardi. Formiche.net ne ha parlato con Lando, numero uno della ...

