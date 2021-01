UN POSTO AL SOLE: Leonardo e Filippo verranno rapiti (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nelle prossime puntate di UPAS è in arrivo un grosso colpo di scena: Leonardo e Filippo verranno rapiti! Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà… Filippo (Michelangelo Tommaso), pronto a tutto pur di aiutare Leonardo (Erik Tonelli) a uscire dal tunnel della droga, si trasferisce insieme a lui al B&B di Serena (Miriam Candurro) in modo tale da poterlo tenere sotto controllo ed accertarsi che non commetta altre sciocchezze. A quel punto, in crisi di astinenza, Leonardo cercherà di scappare. Non trovando le chiavi, cercherà in tutti i modi di farsi odiare da Filippo per non farsi più aiutare e gli racconterà la verità (o presunta tale) sulla morte di Tommaso. Scopriremo che fu Leonardo a metterlo nei guai e non viceversa, come ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nelle prossime puntate di UPAS è in arrivo un grosso colpo di scena:! Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà…(Michelangelo Tommaso), pronto a tutto pur di aiutare(Erik Tonelli) a uscire dal tunnel della droga, si trasferisce insieme a lui al B&B di Serena (Miriam Candurro) in modo tale da poterlo tenere sotto controllo ed accertarsi che non commetta altre sciocchezze. A quel punto, in crisi di astinenza,cercherà di scappare. Non trovando le chiavi, cercherà in tutti i modi di farsi odiare daper non farsi più aiutare e gli racconterà la verità (o presunta tale) sulla morte di Tommaso. Scopriremo che fua metterlo nei guai e non viceversa, come ...

