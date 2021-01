Ultime Notizie Roma del 08-01-2021 ore 20:10 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno emergenza covid in apertura Passo in arancione le regioni Calabria emilia-Romagna Lombardia Sicilia e Veneto il ministro Roberto Speranza firmerà questa sera una nuova ordinanza in vigore dal 10 al 15 gennaio però della borsa di monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute nel periodo 15 e 28 dicembre 2020 indice di trasmissibilità RT medio calcolato casi sintomatici è stato pari a 1,03 in aumento da 4 settimane per la prima volta dopo sei settimane sopra uno epidemia si trova in una fase delicata che sembra preludere ad un nuovo rapido aumento numero di casi nelle prossime settimane Qualora non venissero definite ed implementate rigorosamente misure di mitigazione più stringenti le parole del ministro della ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 gennaio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno emergenza covid in apertura Passo in arancione le regioni Calabria emilia-gna Lombardia Sicilia e Veneto il ministro Roberto Speranza firmerà questa sera una nuova ordinanza in vigore dal 10 al 15 gennaio però della borsa di monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute nel periodo 15 e 28 dicembre 2020 indice di trasmissibilità RT medio calcolato casi sintomatici è stato pari a 1,03 in aumento da 4 settimane per la prima volta dopo sei settimane sopra uno epidemia si trova in una fase delicata che sembra preludere ad un nuovo rapido aumento numero di casi nelle prossime settimane Qualora non venissero definite ed implementate rigorosamente misure di mitigazione più stringenti le parole del ministro della ...

Sony ha annunciato i nuovi TV Bravia del 2021, che risultano essere perfettamente compatibili con le caratteristiche next gen grazie al supporto pieno per HDMI 2.1.. Sony ha presentato la sua nuova ...

Fondo emergenza Covid-19 per le famiglie in difficoltà, misure sociali per gli anziani, novità sul distretto sanitario di Vicopisano, ancora disponibilità ...

