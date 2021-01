Ubriaco viola il coprifuoco e mette la retromarcia e colpisce l’auto dei carabinieri: poi parte il folle inseguimento (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ha violato il coprifuoco ed è stato sorpreso, di notte, dai carabinieri mentre era fermo in auto sul Lungotevere Diaz. I militari, dopo essersi accodati al suo fuoristrada, hanno cercato di identificarlo ma lui, un agente immobiliare di 30 anni e incensurato, ha improvvisamente innestato la retromarcia e ha colpito volontariamente l’auto dei carabinieri, prima di darsi alla fuga. I fatti I carabinieri della Stazione Roma Flaminia lo hanno inseguito, riuscendo a bloccarlo in via Colli della Farnesina. Alla guida del fuoristrada è stato trovato un romano di 30 anni, agente immobiliare di professione e incensurato, che in evidente stato di ebbrezza ha continuato nel suo atteggiamento “poco collaborativo” e quando i carabinieri volevano sottoporlo al test ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 gennaio 2021) Hato iled è stato sorpreso, di notte, daimentre era fermo in auto sul Lungotevere Diaz. I militari, dopo essersi accodati al suo fuoristrada, hanno cercato di identificarlo ma lui, un agente immobiliare di 30 anni e incensurato, ha improvvisamente innestato lae ha colpito volontariamentedei, prima di darsi alla fuga. I fatti Idella Stazione Roma Flaminia lo hanno inseguito, riuscendo a bloccarlo in via Colli della Farnesina. Alla guida del fuoristrada è stato trovato un romano di 30 anni, agente immobiliare di professione e incensurato, che in evidente stato di ebbrezza ha continuato nel suo atteggiamento “poco collaborativo” e quando ivolevano sottoporlo al test ...

