The Mandalorian | il programma televisivo più piratato al mondo

Il programma televisivo di successo The Mandalorian ha ottenuto un nuovo primato. Si è infatti classificato al primo posto tra i film più piratati al mondo, battendo il record di Game of Thrones. Lo scorso anno il film era al terzo posto nella classifica dei film più piratati. The Mandalorian è il programma TV più piratato? Nell'ultimo decennio, Game of Thrones ha riscosso molta audience non solo fra i telespettatori su canali televisivi e piattaforme streaming, ma anche su siti pirata di riproduzione di serie e film. Tuttavia, sembra che la celebre serie ispirata ai libri di George R. R. Martin sia stata battuta in termini di pirataggio, dopo il nuovo record stabilito dalla serie Star Wars di Disney + The Mandalorian.

