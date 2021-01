Teatro in lutto: addio ad Alberto Terrani, interprete anche di tanti sceneggiati Rai (Di venerdì 8 gennaio 2021) Doloroso lutto nel mondo del Teatro: è morto ad 85 anni l’attore e regista Alberto Terrani: un vuoto incolmabile per il panorama artistico. Con la morte di Alberto Terrani, oggi la cultura ha perso un pezzo di storia importante: l’attore e regista veneto, volto di famosi sceneggiati Rai e di tante opere teatrali, è venuto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dolorosonel mondo del: è morto ad 85 anni l’attore e regista: un vuoto incolmabile per il panorama artistico. Con la morte di, oggi la cultura ha perso un pezzo di storia importante: l’attore e regista veneto, volto di famosiRai e di tante opere teatrali, è venuto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

infoitcultura : Lutto nel mondo del teatro: morto il famoso attore napoletano - infoitcultura : Lutto nel mondo del teatro, è morto l'attore napoletano Piero Pepe - infoitcultura : Piero Pepe è morto, lutto nel teatro. Volle una scuola di recitazione per i giovani - gazzettamantova : Teatro mantovano in lutto @Campogalliani - Notiziedi_it : Teatro in lutto, è morto a 75 anni l’attore Piero Pepe -