«Suggerito per te» | così non ti chiedi cosa vuoi davvero

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Un po’ di tempo fa ho messo «mi piace» a un post di Vasco Rossi su Facebook e, da quel giorno, mi trovo post inerenti a Vasco Rossi, specialmente quelli delle sue fan page, più o meno ovunque. L’algoritmo, dopo quel «mi piace» che ho messo, deve aver pensato che io sia un suo fan sfegatato. Deve aver preso quel mio inedito cenno di gradimento (inedito perché io raramente dispenso «mi piace» online) come qualcosa di significativo, e quindi altamente sfruttabile. Ma la verità è che avevo messo «mi piace» a un post di Vasco che mi era comparso nella home, non tanto per lui, piuttosto perché in quel post c’era lui seduto in Piazza Maggiore a Bologna, e quando io vedo una foto della mia città accompagnata da belle parole, non riesco a trattenermi: devo manifestare il mio apprezzamento. E così ho fatto. Ho messo «mi piace» ed è iniziata la persecuzione dei «suggeriti per te» targati Vasco Rossi, fatta di continui post delle sue fan page, che non solo non mi interessano minimamente, ma mi mettono pure una certa ansia, perché a me le fan page hanno sempre messo una certa ansia, in generale, a prescindere. In ogni caso, ho avuto modo di riflettere sul meccanismo dei «suggeriti per te».