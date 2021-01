Strage di Viareggio, la Cassazione: prescritti gli omicidi colposi. Parenti delle vittime in lacrime (Di venerdì 8 gennaio 2021) La Corte di Cassazione ha dichiarato prescritti gli omicidi colposi della Strage di Viareggio del giugno 2009, nella quale persero la vita 32 persone, a seguito dell'esclusione dell'aggravante della ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 gennaio 2021) La Corte diha dichiaratoglidelladidel giugno 2009, nella quale persero la vita 32 persone, a seguito dell'esclusione dell'aggravante della ...

Agenzia_Ansa : Strage stazione #Viareggio, prescritti gli omicidi colposi. La Cassazione riapre il processo anche per l'ex ad di F… - Corriere : Strage di Viareggio, la Cassazione annulla la condanna di Moretti: va rifatto il processo - TgrRaiToscana : Fuori dalla cassazione a Roma sit in dei familiari delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio in attesa de… - scalise_luigia : RT @ErmannoKilgore: Vedete a che serve la #Prescrizione? Continuate a votare i partiti che la difendono mi raccomando... - stop_fake_news_ : AGI - Processo d'appello bis soltanto per il capo di imputazione relativo al disastro colposo. È quando ha disposto… -