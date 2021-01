Siamo noi i primi nemici di noi stessi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel mio ultimo intervento avevo mostrato un certo ottimismo su come noi esseri umani avremmo approcciato le nuove tecnologie nel nuovo anno. Innumerevoli truffe e crimini perpetrati ai danni di cittadini immaginavo avrebbero risvegliato una qualche forma di istinto di sopravvivenza, una capacità di cogliere il rischio per la propria "incolumità", anche solo a un livello animale. Poche ore dopo questo atto di fede sono stato clamorosamente smentito in modi e termini che mettono in discussione la basi stesse sulle quali si fonda l'idea di istinto di sopravvivenza, almeno se applicato al mondo oltre lo schermo. Veniamo ai fatti. Il giorno di Capodanno hanno avuto ampio spazio sui telegiornali i video, postati sui social network, di centinaia di persone che, violando le norme in vigore, festeggiavano l'ultimo dell'anno in alberghi o case private. Inevitabilmente, fosse soltanto perché si ... Leggi su panorama (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel mio ultimo intervento avevo mostrato un certo ottimismo su come noi esseri umani avremmo approcciato le nuove tecnologie nel nuovo anno. Innumerevoli truffe e crimini perpetrati ai danni di cittadini immaginavo avrebbero risvegliato una qualche forma di istinto di sopravvivenza, una capacità di cogliere il rischio per la propria "incolumità", anche solo a un livello animale. Poche ore dopo questo atto di fede sono stato clamorosamente smentito in modi e termini che mettono in discussione la basi stesse sulle quali si fonda l'idea di istinto di sopravvivenza, almeno se applicato al mondo oltre lo schermo. Veniamo ai fatti. Il giorno di Capodanno hanno avuto ampio spazio sui telegiornali i video, postati sui social network, di centinaia di persone che, violando le norme in vigore, festeggiavano l'ultimo dell'anno in alberghi o case private. Inevitabilmente, fosse soltanto perché si ...

