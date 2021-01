Scontro tra due auto sulla statale Appia | illesi i conducenti FOTO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPaolisi (Bn)- Incidente senza gravi conseguenze quello occorso a due vetturastrada7 –, al km 237 nel territorio di Paolisi. Per cause ancora da chiarire, hanno impattato una Fiat Panda e una Volkswagen Vento. Sul posto sono prontamente giunti i carabinieri ed il 118. Nulla di grave per i due, uno dei due è stato refertato. Traffico tornato scorrevole e viabilità ripristinata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.