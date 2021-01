Raggi: domani torna raccolta alimentare per mercati (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma – “domani, sabato 9 gennaio, torna la raccolta alimentare per i nostri mercati sociali dell’Appagliatore, nel Municipio X, e di San Romano, nel Municipio IV.” “Dalle ore 10 alle 18, si potra’ aiutare chi ha piu’ bisogno donando una piccola parte della spesa: sono 19 i punti vendita disseminati fra i due Municipi di riferimento che aderiscono a quest’iniziativa solidale.” “Si potra’ donare farina, sale, zucchero, pasta, biscotti, tonno, legumi e carne in scatola, ma anche prodotti per l’igiene e per i bambini. Tutte cose essenziali, che non dovrebbero mai mancare in nessuna famiglia e che, purtroppo, qualcuno non riesce a comprare.” “All’esterno dei supermercati troverete dei carrelli per la ‘spesa sospesa’, che, una volta riempiti, saranno consegnati ai due box che abbiamo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma – “, sabato 9 gennaio,laper i nostrisociali dell’Appagliatore, nel Municipio X, e di San Romano, nel Municipio IV.” “Dalle ore 10 alle 18, si potra’ aiutare chi ha piu’ bisogno donando una piccola parte della spesa: sono 19 i punti vendita disseminati fra i due Municipi di riferimento che aderiscono a quest’iniziativa solidale.” “Si potra’ donare farina, sale, zucchero, pasta, biscotti, tonno, legumi e carne in scatola, ma anche prodotti per l’igiene e per i bambini. Tutte cose essenziali, che non dovrebbero mai mancare in nessuna famiglia e che, purtroppo, qualcuno non riesce a comprare.” “All’esterno dei supertroverete dei carrelli per la ‘spesa sospesa’, che, una volta riempiti, saranno consegnati ai due box che abbiamo ...

