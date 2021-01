“Quando muori…”. Elisabetta Gregoraci, la frase choc in pubblico e la sua reazione è immediata (Di venerdì 8 gennaio 2021) Anche se da settimane non è più nella Casa del Grande Fratello Vip e, addirittura, nemmeno in Italia in questi giorni Elisabetta Gregoraci continua a far parlare parecchio i telespettatori del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. E come nessun’altro concorrente. Basti pensare che solo poche ore fa è arrivato un messaggio aereo che ha destabilizzato Giulia Salemi, la nuova fiamma del suo amico speciale Pierpaolo Pretelli. Questi ultimi due si sono uniti molto nella Casa, ma i fan pensano ancora ai cosiddetti Gregorelli anche se di fatto tra Eli e il modello non c’è mai stato nulla. Il messaggio inneggiava alla “coppia” Elisabetta – Pierpaolo e ha generato un forte momento di imbarazzo tra i gieffini dal momento il flirt di lui con la Salemi sembra procedere a gonfie vele. (Continua dopo la foto) E in verità il primo a ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) Anche se da settimane non è più nella Casa del Grande Fratello Vip e, addirittura, nemmeno in Italia in questi giornicontinua a far parlare parecchio i telespettatori del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. E come nessun’altro concorrente. Basti pensare che solo poche ore fa è arrivato un messaggio aereo che ha destabilizzato Giulia Salemi, la nuova fiamma del suo amico speciale Pierpaolo Pretelli. Questi ultimi due si sono uniti molto nella Casa, ma i fan pensano ancora ai cosiddetti Gregorelli anche se di fatto tra Eli e il modello non c’è mai stato nulla. Il messaggio inneggiava alla “coppia”– Pierpaolo e ha generato un forte momento di imbarazzo tra i gieffini dal momento il flirt di lui con la Salemi sembra procedere a gonfie vele. (Continua dopo la foto) E in verità il primo a ...

zazoomblog : Quando muori vieni con me nella tomba. GF Vip orrore contro la Gregoraci: lei risponde così Guarda - #Quando… - alessio_all : è naturale che uno muori dopo il vaccino , perché è l ordine naturale delle cose', il vaccino viene inoculato natur… - jalilabog : c'è un ex che non dimenticherete mai perché proprio ve l* ricordate come the best o comunque quando ci pensate, l*… - gayaalescio : RT @Maequelloreal: quando trovi qualcuno che ti vuole davvero bene, muori di paura e prevale l’incertezza. - debszv7 : Madonna Clay ma quando muori male? -