Path of Exile 2: uscita prevista non prima del 2022! (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sembra proprio che Path of Exile 2 stia arrancando nello sviluppo a causa delle restrizioni e quindi l’uscita sembra non essere prevista prima del 2022 Il 2020 è stato l’anno dei rinvii, per quel che riguarda l’industria videoludica. La pandemia di Covid-19 ha costretto chiunque a preferire il lavoro da casa, se e quando possibile, e questo ha causato non pochi rallentamenti in qualsiasi tipo di attività. Un anno decisamente difficile sotto tutti i fronti, insomma, e i cui effetti si protrarranno almeno per tutto il 2021 appena arrivato. Ad aver sofferto delle restrizioni è stato anche Path of Exile 2, annunciato già più di un anno fa, i cui tempi di sviluppo sono stati ovviamente rallentati. Stando infatti a quanto annunciato in una recente intervista dal capo ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sembra proprio cheof2 stia arrancando nello sviluppo a causa delle restrizioni e quindi l’sembra non esseredel 2022 Il 2020 è stato l’anno dei rinvii, per quel che riguarda l’industria videoludica. La pandemia di Covid-19 ha costretto chiunque a preferire il lavoro da casa, se e quando possibile, e questo ha causato non pochi rallentamenti in qualsiasi tipo di attività. Un anno decisamente difficile sotto tutti i fronti, insomma, e i cui effetti si protrarranno almeno per tutto il 2021 appena arrivato. Ad aver sofferto delle restrizioni è stato ancheof2, annunciato già più di un anno fa, i cui tempi di sviluppo sono stati ovviamente rallentati. Stando infatti a quanto annunciato in una recente intervista dal capo ...

Eurogamer_it : #PathofExile2 uscirà nel 2022? - PCGamingit : Path of Exile 2 probabilmente uscirà nel 2022 - - GamingToday4 : Path of Exile 2: l’uscita potrebbe avvenire nel 2022, capo dello studio spiega - Multiplayerit : Path of Exile 2: l'uscita potrebbe avvenire nel 2022, capo dello studio spiega - GamingTalker : Path of Exile, nuovi aggiornamenti sullo sviluppo del sequel -