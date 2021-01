Parma-Lazio | Inzaghi in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Ladi Simonefa visita aldi D’Aversa nel match della diciassettesima giornata di campionato in programma domenica 10 gennaio alle ore 15 allo Stadio Tardini. I biancocelesti, tornati alla vittoria contro la Fiorentina nello scorso turno di Serie A, hanno tutte le intenzioni di trovare continuità e mantenersi nelle zone alte della classifica. Il tecnico piacentino alla vigilia della gara, parlerà insabato 9 gennaio alle ore 13:15 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI LA DIRETTA SportFace.