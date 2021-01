Napoli, voragine Ospedale del Mare: completata la messa in sicurezza dell’area (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – L’Asl Napoli 1 Centro ha pubblicato un comunicato nella quale informa che l’area della voragine è stata messa in sicurezza. “La direzione generale dell’ASL Napoli 1 Centro fa sapere che sono state completate all’Ospedale del Mare le operazioni di messa in sicurezza dell’area parcheggio nella quale alle prime luci dell’alba si è creata la voragine. Nel pomeriggio di oggi è stata ripristinata la fornitura di energia elettrica che è stata comunque garantita dalla rete dei gruppi elettrogeni. I tecnici dell’ABC sono tutt’ora a lavoro per riattivare la fornitura idrica, operazione che si concluderà entro la tarda serata. È bene precisare che, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’Asl1 Centro ha pubblicato un comunicato nella quale informa che l’area dellaè statain. “La direzione generale dell’ASL1 Centro fa sapere che sono state completate all’delle operazioni diinparcheggio nella quale alle prime luci dell’alba si è creata la. Nel pomeriggio di oggi è stata ripristinata la fornitura di energia elettrica che è stata comunque garantita dalla rete dei gruppi elettrogeni. I tecnici dell’ABC sono tutt’ora a lavoro per riattivare la fornitura idrica, operazione che si concluderà entro la tarda serata. È bene precisare che, ...

emergenzavvf : ?? #Napoli, prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco nel parcheggio dell'Ospedale del Mare per escludere la presenz… - MediasetTgcom24 : Napoli, esplosione all'ospedale del Mare: un cratere di 2mila metri quadri. Guarda le foto #Napoli #esplosione… - Ettore_Rosato : Per fortuna non si è fatto male nessuno. Però guardate che scandalo. Questo è uno dei più grandi ospedali di Napoli… - Marco_chp1 : RT @repubblica: Napoli, enorme voragine all'Ospedale del mare: terrore a Ponticelli - francobus100 : Napoli, mega voragine nel parcheggio dell’Ospedale del Mare: evacuato il Covid residence -