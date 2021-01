Municipio VII, Parrucci-Laddaga: Don Filippo Rinaldi, aule freezer e studenti a casa (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma – “Alunni al gelo nel Plesso Don Filippo Rinaldi dell’Istituto Comprensivo Parco degli Acquedotti. Il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento ha determinato ancora una volta questo disagio, costringendo in aule-freezer decine di studenti che vivono situazioni del genere praticamente ogni anno, alla ripresa delle lezioni dalle vacanze natalizie.” “Nel Municipio VII alla Dad imposta per il Covid-19, si aggiunge la necessità di restare a casa perché la scuola è ghiacciata. Altro che ritorno sui banchi al 50%, a Roma si va al contrario: meglio a casa che al freddo in aula. Roma Capitale e Municipio VII devono spiegare questo ennesimo disagio alle famiglie, e prendere provvedimenti immediatamente per permettere ai ragazzi di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma – “Alunni al gelo nel Plesso Dondell’Istituto Comprensivo Parco degli Acquedotti. Il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento ha determinato ancora una volta questo disagio, costringendo indecine diche vivono situazioni del genere praticamente ogni anno, alla ripresa delle lezioni dalle vacanze natalizie.” “NelVII alla Dad imposta per il Covid-19, si aggiunge la necessità di restare aperché la scuola è ghiacciata. Altro che ritorno sui banchi al 50%, a Roma si va al contrario: meglio ache al freddo in aula. Roma Capitale eVII devono spiegare questo ennesimo disagio alle famiglie, e prendere provvedimenti immediatamente per permettere ai ragazzi di ...

lucianonobili : A Roma anche il #M5S boccia il M5S, incredibile ma vero. Che triste finale per la #Raggi al suo ultimo bilancio da… - quartomiglio : BOCCIATO IN VII MUNICIPIO IL BILANCIO DISASTROSO DELLA RAGGI, PERSINO I GRILLINI VOTANO NO - quartomiglio : ELENCO FARMACIE DEL VII MUNICIPIO CHE EFFETTUANO TAMPONI - Profilo3Marco : RT @RomaPoliticaIT: #Bilancio. Municipio VII: i Consiglieri del #M5S votano contro la #Raggi - ArceneLega : RT @ItaliaVivaRoma1: VII municipio: Il #m5s boccia il bilancio dopo 12 ore di consiglio. Ennesimo disastro a #Roma. @luca_diegidio #ItaliaV… -