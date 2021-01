Mulino Bianco | 2 milioni di euro per gli infermieri

Corriere : Covid, con gli Abbracci Mulino Bianco dona 2 milioni agli infermieri - franzrusso : Da giorni gira questa immagine e molti ritengono sia una bufala. Invece ho chiesto conferma a #Barilla e l'iniziati… - Pier_Barbaro : #Marketing Must Read: Mulino Bianco e gli Abbracci: quando il packaging è medium di csr - AzzolaSusy : RT @Cucina_Italiana: ?? Aiutiamo, con gli #ABBRACCI, chi ci sta aiutando ?? #barilla #mulinobianco - advgiornalista : Stanno colorando di azzurro gli scaffali di negozi e supermercati: sono le confezioni speciali di Abbracci a suppor… -

Ultime Notizie dalla rete : Mulino Bianco

Mulino Bianco dedica una confezione degli " Abbracci " agli infermieri . Il brand del Gruppo Barilla sostiene la campagna ...Gli iconici biscotti ora sono in vendita in speciali confezioni azzurre che serviranno a raccogliere 2milioni di euro per chi è in prima linea contro l'emergenza ...