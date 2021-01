Lui molla la sposa all’altare. Lei trova all’istante un rimpiazzo tra gli invitati. E non è un film… (Di venerdì 8 gennaio 2021) Anche se sembra la scena di un film. Un copione teatrale di Eduardo. Di più: quadi un dramma che sfiora la tragedia shakespeariana, con imprevedibile happy end sul finale però. Niente di tutto questo, invece: solo la pura realtà. I fatti che stiamo per raccontare arrivano addirittura dalla lontana India. Ma non sono la trama di un film di Bollywood o la sceneggiatura di un cinepanettone: anche se la stampa locale descrive protagonista femminile pronta ad avvelenarsi per la disperazione e il futuro marito mentre si dà rapidamente a gambe prima del fatidico sì. Lo sposo molla la sposa all’altare: lei minaccia di avvelenarsi Andiamo con ordine. Come riferisce il Messaggero e, prima di lui, l’edizione on line del Bangalore Mirror nel raccontare il movimentato matrimonio indiano, il ciak si batte in un esterno giorno nel Tarikere taluk, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 gennaio 2021) Anche se sembra la scena di un film. Un copione teatrale di Eduardo. Di più: quadi un dramma che sfiora la tragedia shakespeariana, con imprevedibile happy end sul finale però. Niente di tutto questo, invece: solo la pura realtà. I fatti che stiamo per raccontare arrivano addirittura dalla lontana India. Ma non sono la trama di un film di Bollywood o la sceneggiatura di un cinepanettone: anche se la stampa locale descrive protagonista femminile pronta ad avvelenarsi per la disperazione e il futuro marito mentre si dà rapidamente a gambe prima del fatidico sì. Lo sposola: lei minaccia di avvelenarsi Andiamo con ordine. Come riferisce il Messaggero e, prima di lui, l’edizione on line del Bangalore Mirror nel raccontare il movimentato matrimonio indiano, il ciak si batte in un esterno giorno nel Tarikere taluk, ...

