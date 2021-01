Lorella Cuccarini positiva al Coronavirus | puntata di Amici 20 in collegamento

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Covid-19 ad, una delle professoresse di danza di quest’edizione di, èal. Nella prossima, parteciperà online. Pare che lasiagià da qualche giorno. La notizia emerge dalla registrazione della prossimadi, in onda domani alle ore 14.10 su Canale5. L’insegnante annuncia che aspetta il tampone negativo per poter tornare tra i banchi della scuola di. Si somma alle molte celebrità che in particolare da quest’estate in poi, hanno contratto il virus. Ancora non c’è traccia di alcun annuncio pubblico sui ...