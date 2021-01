LIVE – Fognini-Vrbensky 6-4 3-4 | Atp Antalya 2021 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Ile latestuale del match tra Fabioed Michael, valevole per il primo turno dell’Atp di. Il pirata azzurro tenterà di riscattare una stagione non esaltante, partendo con il piede giusto in terra turca. Sportface.it vi accompagnerà attraverso unascritta, aggiornata in tempo reale, nel corso della giornata di venerdì 8 gennaio. Segui ilsu Sportface.it PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI AGGIORNA LA6-4 *3-4 SECONDO SET – Tiene a zero la battutache passa a condurre: 4-3 SECONDO SET – Il servizio non è più un fattore in questa fase della partita, quarto break di fila: 3-3 SECONDO SET – ...