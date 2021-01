La quarta stagione di Station 19 su Fox da gennaio in prima tv: trama e programmazione (Di venerdì 8 gennaio 2021) Debutta anche in Italia la quarta stagione di Station 19 su Fox, l’action-drama nato come spin-off di Grey’s Anatomy: la serie sui pompieri di Seattle, prodotta dalla ShondaLand di Shonda Rhimes e ambientata nello stesso universo narrativo di Meredith Grey e soci, riparte proprio dal crossover con la serie madre. Entrambe hanno debuttato su ABC lo scorso novembre, mentre in Italia le due serie hanno una programmazione separata: la quarta stagione di Station 19 su Fox debutta nel palinsesto di inizio anno, andando a riempire proprio il vuoto lasciato da Grey’s Anatomy 17 attualmente in pausa fino a marzo. Se il medical drama è già andato in onda in Italia coi primi 5 episodi del capitolo 17, la quarta stagione di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) Debutta anche in Italia ladi19 su Fox, l’action-drama nato come spin-off di Grey’s Anatomy: la serie sui pompieri di Seattle, prodotta dalla ShondaLand di Shonda Rhimes e ambientata nello stesso universo narrativo di Meredith Grey e soci, riparte proprio dal crossover con la serie madre. Entrambe hanno debuttato su ABC lo scorso novembre, mentre in Italia le due serie hanno unaseparata: ladi19 su Fox debutta nel palinsesto di inizio anno, andando a riempire proprio il vuoto lasciato da Grey’s Anatomy 17 attualmente in pausa fino a marzo. Se il medical drama è già andato in onda in Italia coi primi 5 episodi del capitolo 17, ladi ...

