Iv | Bellanova | ' dopo insulti Fatto ora parole di violenza incommentabile contro Renzi'

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "'Se il prezzo per cancellare Renzi dalla politica è indossare il gilet esplosivo e consegnare il paese alla destra ebbene sia'. Sono parole di una violenza inimmaginabile, incommentabile, quelle che comparivano fino a pochi minuti fa sulla bacheca Facebook di Massimo Rocca, giornalista e blogger del Fatto Quotidiano". Lo scrive il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova su Fb. "Che si aggiungono alle offese e agli insulti che da mesi vengono pubblicati sulle pagine del Fatto, in una campagna indegna contro Italia Viva e i suoi parlamentari. Tanto rancore è inspiegabile. In politica possono esistere divisioni e anche scontri alle volte, ma la linea della decenza e del rispetto e del ...

