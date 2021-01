Gli operatori dell’ospizio rifiutano il vaccino. Il sindaco a Conte: “Che faccio?” (Di venerdì 8 gennaio 2021) BOLOGNA – Nella casa di riposo per anziani Camilla Spighi, gestita dal Comune di Bagno di Romagna (in provincia di Forlì-Cesena) solo 19 dei 37 operatori della struttura si sono vaccinati contro il Covid. Gli altri 16 hanno per ora rifiutato l’immunizzazione. E allora il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini, chiede ‘aiuto’ direttamente al premier. È infatti a Giuseppe Conte e al ministro della Salute, Roberto Speranza, che il primo cittadino scrive per segnalare questo “problema gravissimo”. Perché, spiega, “una percentuale così elevata di operatori che hanno rifiutato il vaccino ha lasciato tutti molto scossi, Perplessi e impauriti per la garanzia del servizio svolto dalla struttura a tutela degli ospiti, dei familiari, dei colleghi che non possono sottoporsi al vaccino, nonché per le ripercussioni e le responsabilità che ne possono derivare in capo all’Ente nell’ipotesi di scenari negativi, che non sono da escludere”. La lettera è stata spedita anche al prefetto di Forlì-Cesena, Antonio Corona, al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e all’assessore alla Sanità dell’Emilia-Romagna, e pone direttamente il ‘problema’ della obbligatorietà (mancante) del vaccino. Leggi su dire (Di venerdì 8 gennaio 2021) BOLOGNA – Nella casa di riposo per anziani Camilla Spighi, gestita dal Comune di Bagno di Romagna (in provincia di Forlì-Cesena) solo 19 dei 37 operatori della struttura si sono vaccinati contro il Covid. Gli altri 16 hanno per ora rifiutato l’immunizzazione. E allora il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini, chiede ‘aiuto’ direttamente al premier. È infatti a Giuseppe Conte e al ministro della Salute, Roberto Speranza, che il primo cittadino scrive per segnalare questo “problema gravissimo”. Perché, spiega, “una percentuale così elevata di operatori che hanno rifiutato il vaccino ha lasciato tutti molto scossi, Perplessi e impauriti per la garanzia del servizio svolto dalla struttura a tutela degli ospiti, dei familiari, dei colleghi che non possono sottoporsi al vaccino, nonché per le ripercussioni e le responsabilità che ne possono derivare in capo all’Ente nell’ipotesi di scenari negativi, che non sono da escludere”. La lettera è stata spedita anche al prefetto di Forlì-Cesena, Antonio Corona, al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e all’assessore alla Sanità dell’Emilia-Romagna, e pone direttamente il ‘problema’ della obbligatorietà (mancante) del vaccino.

