'Gf Vip 5', alcuni fan urlano fuori dalla Casa e insinuano che Giulia Salemi abbia un ragazzo fuori: la reazione di Pierpaolo Pretelli

Pochi minuti fa, alcuni fan hanno creato il caos nella Casa del Gf Vip 5. In particolare, mentre alcuni inquilini erano in giardino, dall'esterno delle mura di Cinecittà si sono udite delle voci. Infatti, una donna ha iniziato a urlare col megafono nei confronti di Pierpaolo Pretelli. In particolare, ha voluto avvertire l'ex velino che la sua fidanzata, Giulia Salemi, fosse in realtà già fidanzata con un certo Alessio. Ascoltate queste parole, Tommaso Zorzi, Cecilia Capriotti e Pierpaolo Pretelli sono subito corsi in stanza da letto per chiedere spiegazioni a Giulia. La ragazza è rimasta incredula ed è scoppiata a ridere: "Non conosco nessun Alessio, amore. Ma ti pare?". Pierpaolo, però, è apparso ...

