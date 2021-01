F1 | Günther Steiner su Nikita Mazepin | “Ha fatto un errore | sa di aver sbagliato Certi episodi non si ripeteranno”

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Non è stato il migliore dei modi con cui il russosi è approcciato a quella che sarà la sua prima annata in F1, tra le fila del Team Haas., infatti, è finito al “centro della scena” per un video postato sui social in cui palpeggiava la modella Andrea D’Ival in auto con lui. La ragazza, poi, aveva affermato che si trattava solo di uno scherzo, seppur di cattivo gusto, scusandosi con tutti. Il gesto, però, non è stato troppo gradito dai vertici della scuderia statunitense, che però ha deciso di confermare l’ingaggio di. A chiarire ancor meglio la posizione della squadra americana è stato il Team Principalche, in un’intervista concessa a The Race, ha approfondito alcuni temi importanti: “Haqualcosa che non avrebbe ...